ساني يشيد بهونيس ويعلق على القميص رقم 10





أعرب ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني عن سعادته بالدور الذي لعبه أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي البافاري والرئيس السابق له في انتقاله إلى صفوف النادي الألماني.





وأشارت مجلة أعضاء بايرن ميونخ 51 الألمانية إلى أن هونيس ولوثار ماتيوس وآريين روبين كانوا من بين اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم عشرة في صفوف بايرن ميونخ.





ونوهت المجلة الألمانية أن ساني كان قد انتقل في الصيف الحالي إلى بايرن ميونخ من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 50 مليون يورو.

ورجحت المجلة الألمانية أنه من الممكن أن يخوض ساني أول مبارياته الرسمية مع بايرن ميونخ في الثامن عشر من الشهر الحالي في افتتاح الدوري الألماني أمام ناديه السابق شالكه.





وقال ساني في تصريحات لمجلة أعضاء بايرن ميونخ 51:" الجميع يعرف أن أولي هونيس لعب دورًا هائلاً في بايرن ميونخ ولا يزال ذا أهمية ولقد كان شرفا لي أن أزوره".





وأضاف:"أعتقد أنه في مثل هذه اللقاءات بالذات يمكنك أن تشعر بالشيء الخاص المميز لدى بايرن ميونخ لأنك عندما تلتقي أحدا بشكل خاص في بيته تشعر بشعور مختلف عما تشعره إذا التقيته في مطعم على سبيل المثال".





وعن ارتداؤه للقميص الذي يحمل الرقم المرموق 10، علق ساني قائلاً:"هذا رقم له تاريخ كبير وقد ارتداه من قبلي لاعبون عظماء".





وتابع:"أستطيع التعامل بشكل جيد تحت ضغط ولست من النوع الذي يصاب بالجنون جراء هذه الحالة".