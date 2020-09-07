بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تصدر باستمرار قررات حاسمة من الدولة المصرية لتنفيذ القانون والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالثروة الزراعية، ومخالفة الدستور، والقانون والتعدي على المساحات المختلفة للأراضي الزراعية، وتحديدا في القاهرة الكبرى والتى شهدت تعديات كبيرة.

فبعد ساعات قليلة من ضبط رجل الأعمال صلاح دياب، حصلت جريدة الفجر على مستندات وأحكام ضد رجل الأعمال ممدوح مبروك غطاطي والذي صدر له قرار في القضية رقم 6670  لسنة 2006 والتي قضيت فيه بالحبس نهائيا سنة مع إزالة كافة المخالفات عام 2014 على الأراضي التي تم البناء عليها بنطاق أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويرجع تاريخ القضية عقب شراء رجل الأعمال ممدوح ممبروك غطاطي، قطعة أرض أملاك دولة ملاصقة للمتحف المصري الكبير منذ سنوات تبلغ مساحاتها ما يقرب من 25 فدان بغرض زراعتها، ونصت العقود على بعدم الجواز البناء أو التقيم وأقر المشترى بذلك، لكنه خالف الشروط وقام ببناء وحدات سكنية وقصور على الأراضي الزراعية وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور والقانون.

وقام الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بتحرير عدد من المحاضر ضد رجل الأعمال ممدوح مبروك غطاطي وصدرت له أحكام بالسجن والإزالة منذ عام 2014.

جدير بالذكر أنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا خاصة بمخالفات المباني.
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي
بعد صلاح دياب.. الحبس يطارد "ممدوح غطاطي" لبنائه على الأراضي الزراعية بالصحراوي

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ممدوح غطاطي صلاح دياب حوادث الفجر

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