بهذه الطريقة.. محمد عبد الرحمن يروج لمسلسل "جمجوم وبم بم"





نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت الصورة له من كواليس مسلسله "جمجوم وبم بم" الذي تم عرضه مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أنه عرض لمحمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.



المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة



