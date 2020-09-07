الأرصاد تزف بشرة سارة للمصريين بنهاية هذا الأسبوع (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت إيمان، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نتوقع تواصل سقوط الأمطار في مناطق جنوب سيناء حتى اليوم الاثنين".

وأشارت، إلى أن ما تشهده سيناء متوقعًا في مثل هذا التوقيت وتم إصدار تقارير تحذيرية بهذا الخصوص لكافة الجهات المختصة.

وأوضحت أن سقوط الأمطار الغزيرة على منطقة كاترين بدأت يوم الاثنين الماضي واستمرت أمس واليوم على مناطق عدة، مشيرة إلى أن تجمع مياه الأمطار فوق المرتفعات يتسبب في حدوث السيول.

وأكدت أن هذه الأمطار طبيعية مع انتهاء فصل الصيف والدخول لفصل الخريف باعتباره فصل التغيرات المناخية والأمطار الرعدية والسيول، متوقعة انتهاء هذه الموجة من الأمطار بداية من بعد غدٍ الثلاثاء.
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ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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