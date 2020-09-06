رد ناري من حسن مصطفى بشأن دعوة الخطيب وحمدي لقرعة كأس العالم لليد
رد حسن مصطفى رئيس
الاتحاد الدولي لكرة اليد بتصريحات نارية على سؤاله حول دعوة محمود الخطيب رئيس النادي
الأهلي وحسن حمدي الرئيس السابق للنادي لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد أمس السبت.
وأكد حسن مصطفى
أنه بصفته يحق له أن يدعو أي شخص لحضور قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أجريت على سفح
الأهرامات.
وقال مصطفى في
تصريحات لبرنامج "الماتش": "أنا رئيس اتحاد دولي ومن حقي أعزم أي حد
أنا عايزه".
ولفت إلى أنه هو
صاحب قرار توجيه الدعوة لأي شخص ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.
وجاء نتيجة القرعة
على النحو التالي :-
المجموعة الأولى:
كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر
المجموعة الثانية:
بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس
المجموعة الثالثة:
أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر
المجموعة الرابعة:
الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين
المجموعة الخامسة:
منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا
المجموعة السادسة:
المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر
المجموعة السابعة:
المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر
المجموعة الثامنة:
روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا