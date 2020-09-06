نجم الأهلي السابق: الزمالك تعامل بواقعية كبيرة أمام طلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
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علق عماد متعب لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، على فوز الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش في مباراة اليوم. 


وانتهي اللقاء بفوز الزمالك الفوز علي طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ سجله يوسف أوباما.

 
وصرح متعب في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس:"لاعبي طلائع الجيش سيطروا على مجريات الشوط الأول وكانوا أفضل، ولم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم والمساحات الموجودة في دفاعات الزمالك وخاصة من جانب الناشئ أحمد عيد وكان على لاعبي الطلائع استغلال الفرص قبل عودة الأبيض للمباراة".


وأنهي تصريحاته:"الزمالك تعامل بواقعية وجاءت له فرص قليلة سجل منها هدف ودافع بقوة، وكارتيرون كان يلعب علي خطف هدف ثاني أو عدم استقبال مرماه أي أهداف حتي لا يعاني في المباراة، ومكسب جيد في ظل الإصابات التي تعرض الفريق لها وأحمد عيد لاعب واعد".

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