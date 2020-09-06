حكاية فيلم.. "إشاعة حب" تحدي فطين عبد الوهاب.. المرشح الأول له مفاجأة لم يكن عمر الشريف

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حكاية فيلم اليوم عن واحد من علامات السينما المصرية، ومن أفضل أفلام عمر الشريف، على مدار تاريخه الفني.



ما لا يعلمه الكثيرين أن البطل الحقيقي لفيلم إشاعة حب هو نجم الكوميديا إسماعيل يس.



بدأت الحكاية بعرض السيناريو على إسماعيل يس، وبسبب انشغاله في تصوير أكثر من عمل سبب لجوء المخرج فطين عبد الوهاب، إلى نجوم آخرين في هذا الزمن كيوسف وهبي، وعمر الشريف، وتغيير الشكل الدرامي للفيلم.



قرر فطين عبد الوهاب، الإستعانة بنجم أبعد ما يكون عن الكوميديا، وهو عمر الشريف، الذي قدم واحدًا من أفضل أفلامه.



كما لجأ أيضا إلى الفنانة إحسان شريف، التي اشتهرت بأداء الأدوار الارستقراطية، ويعد دور أم الفنان أحمد زكي في فيلم النمر الأسود من أشهر أدوارها.



رشح الأستاذ جمال الليثي، السندريلا سعاد حسني، للمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، لم يعترض وكان هو أيضًا من رشح الفنانة الكبيرة هند رستم، في الدور القصير الفعال في الفيلم، واهتدى تفكيره وقتها إلى أن يستغل نجاح صديقه وزميل دراسته عادل هيكل، حارس مرمى الأهلى والفريق القومي، وشهرته في تدعيم الفيلم، وعرض عليه دور خطيب هند المتهور الغيور.



فيلم " إشاعة حب" هو التميمة التي تزودت بها سعاد حسني لكي تشق طريقها إلى النجومية الحقيقية، عندما تقرر عرض الفيلم في سينما "ستراند في الإسكندرية سافرت مع جمال الليثي في سيارته لكى يحضرا حفل افتتاح الفيلم ونزلا في فندق "وندسور" وانضم إليهما الفنان الكبير يوسف وهبي، وجلست بينهما في "لوج" وسط السينما.



وعندما أضيئت الأنوار في نهاية العرض وقفت سعاد حسني، وهي تحس وتعرف لأول مرة في حياتها طعم النجاح وتسمع صيحات الجماهير المعجبة بها، وحاصرتهم الجماهير لأكثر من ساعة وتسللوا من السينما بصعوبة بالغة وبلهجته المأثورة داعبهم يوسف بك بقوله "يا للهول لقد شهدنا الليلة مولد نجمة"، ومال عليها وقبل خدها قبلة أبوية حقيقية.



في تلك الليلة تناولوا العشاء وقضوا السهرة في ملهى "سانتا لوتشيا"، وكانت الفرقة الموسيقية تقدم المغني "برونو"، شقيق المطربة الكبيرة داليدا، في أغنية "فرانكو آراب" مشهورة وهي "يا مصطفى يا مصطفى" وفاجأتهم سعاد حسني وقفزت للبيست ورقصت بموهبة تضاهي مواهب تحية كاريوكا وسامية جمال.



استمرت السهرة حتى الفجر وعادوا للفندق وكانت في قمة الانتعاش والسعادة، وقالت لجمال الليثي وهم يجلسون في بهو الفندق "مش عايزه أنام.. عايزه أرجع مصر دلوقتي"، وبالفعل لم يمض نصف ساعة حتى كانوا يقطعون الطريق الصحراوي عائدين للقاهرة.



كانت تدندن أغنية "برونو"، وعندما توقفوا فى الطريق قامت بعمل اتصال تليفونى وأدارت رقمًا وبدأت تتحدث "إنت نايم يا حليم؟ بارك لي.. أنا نجحت يا حليم.. الناس حاصروني في ستراند وهربت منهم بالعافية.. فوق يا أستاذ.. أنا باتفرج على شروق الشمس في الطريق الصحراوى راجعة مع جمال الليثي في عربيته".



عرف وقتها جمال الليثي كما حكى أن هناك صداقة قوية تربط بين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ، وكانت ثمة شائعات في الوسط أن عبدالحليم حافظ قد أحب سعاد حسني وتزوجها، وكان جمال الليثى يؤكد أن هذا لم يحدث.



كشفت رجاء الجداوي، ان مشاركتها في فيلم "إشاعة حب" الأصعب في مسيرتها، لأنها كانت في بدايتها وكان يشارك به قمم فنية مثل "يوسف وهبي وعمر الشريف وسعاد حسني"، مشيرة إلي أنها كانت تخشى مواجهتهم ولكنهم ساعدوها كثيرًا لتظهر بشكل جيد لأنهم نجوم رائعة تحب وتساعد الجميع.



ظهر عدد كبير من المشاهير في الفيلم بشخصياتهم الحقيقية، وهم هند رستم وأحمد فرحات والدكتور شديد ولاعب كرة القدم عادل هيكل والراقصة زينات علوي.



طرح الفيلم في السينمات في 21 نوفمبر 1960، وهو التعاون الأول بين عمر الشريف، وسعاد حسني، ويعتبر الفيلم السادس في المسيرة الفنية للسندريلا.

