بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي
يستعد الجهاز الفني
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني،
لاستعادة خدمات محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.
ويتواجد كهربا
في الوقت الحالي بفترة إيقاف، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تعرض للإيقاف
لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
ومن المقرر أن
تنتهي عقوبة كهربا فعليًا عقب نهاية مباراة حرس الحدود، والتي ستكون أخر المباريات
التي يغيبها اللاعب عن فريقه.
ويلتقي الأهلي
نظيره حرس الحدود، مساء غدٍ الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة
الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ كهربا،
فعليًا مشاركاته مع المارد الأحمر ويكون جاهزًا لأوامر المدرب السويسري، بداية من
مباراة الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.