شقيقة المتوفاة بمستشفى إدفو: نقص الأكسجين السبب.. وأطالب بالتحقيق في الواقعة

قالت هبة عادل، شقيقة المتوفاة والمرافقة لها بمستشفى إدفو بأسوان، إن شقيقتها تعرضت لحادث سير خلال زيارتها لأبنها المتوفى حديثًا، دخلت على إثره مستشفى إدفو، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت إلى المستشفى وجدت شقيقتها في حالة سيئة جدًا وعندما تفهمت الأمر من الأطباء قالوا لها إنها في حالة غيبوبة، مشددة على شقيقتها ماتت بسبب نقص الأكسجين.





وأضافت هبة عادل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقتها تبلغ من العمر 36 عامًا، ولديها ابنان، خلاف الطفل الذي توفى حديثًا، وتابعت:"وهى رايحا تزور ابنها توكتوك صدمها، ودخلت المستشفى".





ولفتت، إلى أن شقيقتها تعرضت لإهمال شديد داخل المستشفى ما أدى إلى وفاتها، مضيفة: "أنا مكنتش عارفة أعمل ليها إيه، أنا منذ 10 سنوات أعمل في العمل الخيري وكنت أقوم بمساندة المرضى في المستشفيات وأنا أختى معرفتش أعمل ليها حاجة".





وطالبت "هبة عادل"، القائمين على المنظومة الصحية بإجراء تحقيقًا للوقوف على أسباب التقصير، والمتسبب فيه ومحاسبته على ذلك.



