شقيقة المتوفاة بمستشفى إدفو: نقص الأكسجين السبب.. وأطالب بالتحقيق في الواقعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت هبة عادل، شقيقة المتوفاة والمرافقة لها بمستشفى إدفو بأسوان، إن شقيقتها تعرضت لحادث سير خلال زيارتها لأبنها المتوفى حديثًا، دخلت على إثره مستشفى إدفو، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت إلى المستشفى وجدت شقيقتها في حالة سيئة جدًا وعندما تفهمت الأمر من الأطباء قالوا لها إنها في حالة غيبوبة، مشددة على شقيقتها ماتت بسبب نقص الأكسجين.

وأضافت هبة عادل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقتها تبلغ من العمر 36 عامًا، ولديها ابنان، خلاف الطفل الذي توفى حديثًا، وتابعت:"وهى رايحا تزور ابنها توكتوك صدمها، ودخلت المستشفى".

ولفتت، إلى أن شقيقتها تعرضت لإهمال شديد داخل المستشفى ما أدى إلى وفاتها، مضيفة: "أنا مكنتش عارفة أعمل ليها إيه، أنا منذ 10 سنوات أعمل في العمل الخيري وكنت أقوم بمساندة المرضى في المستشفيات وأنا أختى معرفتش أعمل ليها حاجة".

وطالبت "هبة عادل"، القائمين على المنظومة الصحية بإجراء تحقيقًا للوقوف على أسباب التقصير، والمتسبب فيه ومحاسبته على ذلك.

من جانبه استجاب الدكتور بعد الغفار الصيفي، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع إدفو، خلال مداخلة أخرى، لطلب شقيقة المتوفاة، مؤكدًا أنه سيجري تحقيقا في الواقعة وفي حالة ثبوت تقصير سيتم محاسبة المسؤولين عنه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقص الاكسجين مستشفى ادفو بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ ساعتين

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انتهاء الإيقاف.. كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟