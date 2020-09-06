حماية المستهلك: ضبط مصنع ألبان مجهولة المصدر يقلد 7 علامات معروفة

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قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم رصد كميات كبيرة من منتجات الألبان مجهولة المصدر في محافظة المنيا منذ 15 يوما لا تصلح للاستخدام الآدمي.



وأضاف فرج في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم ضبط مصنع على مساحة كبيرة في المحافظة يقوم بتقليد 7 علامات معروفة لتصنيع منتجات الألبان.



وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجب شراء المواد الغذائية من أماكن وأسواق موثوق فيها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام.



وفي سياق متصل، كان وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة على المباني المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والازالة الفورية لتلك المباني، مؤكدًا على تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المباني المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح، على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الإزالة لتلك المباني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.





أشار المحافظ، ان هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية لتنفيذ حالات الازالة الفورية لمن يخالف القانون، مشيرًا أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا ان آخر موعد لتقديم التصالح هو نهاية سبتمبر، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية.





قال المحافظ، ان الوحدة المحلية لمدينة المنيا، نفذت حملة إزالات مكبرة على عدد من المنازل المخالفة وأحد الأبراج المخالفة بحي جنوب المدينة، وتم تنفيذ الإزالة الفورية للأدوار المخالفة وتطبيق القانون، وأثناء حملة الإزالة تمكنت الوحدة المحلية من ضبط مصنع للألبان غير مرخص، يزاول نشاطه الإنتاجي، حيث تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.



من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، انه بجانب تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون تسعى الوحدة المحلية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة عن الدولة، مؤكدا ان جهود الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم الحملات بصفة دورية.