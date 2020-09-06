كارتيرون: حققنا فوزًا صعبًا على طلائع الجيش بالرغم من الإرهاق

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:25 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي، سعادته بالحصول على 3 نقاط أمام طلائع الجيش.


أضاف كارتيرون  أن الزمالك استطاع الحصول على نقاط المباراة وسط معاناة من حالة الارهاق الشديدة بعد خوض مجموعة من المباريات فى الدورى.


 بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17.


اضاف كارتيرون: "طالبت من اللاعبين القتال على الكرة و اللعب بحماس بين الشوطين والارهاق  أثر على لاعبي الزمالك في مباراة اليوم ، لذلك كنت أقوم بتحفيز  اللاعبين بين الشوطين للحصول على الثلاث نقاط وذلك بمساعدة جهازى، و‏ليس لدينا إصابات عضلية، الاصابات عندنا كلها في الاربطة و المفاصل و ده من ضغط المباريات  و دفعت بحسام عبد المجيد كنوع من التأمين الدفاعي وهو لاعب طويل ويجيد ضربات الرأس خاصة إن الطلائع بدأ يعتمد على الكرات الطولية فى الربع ساعة الأخيرة، وشيء جيد لنا تسجيل الأهداف من أقل فرصة، وأنا سعيد جدا بذلك   فقبل ذلك كانت تتهيأ لنا  فرص كتيره  ولانسجل أهداف".



وأوضح باتريس كارتيرون عن غياب الثنائى فرجانى ساسى وأحمد عيد فى المواجهة المقبلة مع سموحة، التى ستقام يوم الخميس القادم، فى الجولة الـ26 فى الدورى قائلا:"سأجتمع مع الجهاز الفنى غدا وسنناقش البدائل وسنبدأ التحضير للمباراة القادمة وكل مباراة نخوضها وسط مجموعة من الغيابات سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات".

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