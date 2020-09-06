سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي





أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

ونقلت خلية الإعلام الأمني، "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين".

وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة.

وأوضح البيان أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة بغداد.

ويتعرض مطار بغداد الدولي لقصف متكرر في الآونة الأخيرة، وسقط في محيطه يوم 18 أغسطس الماضي، صاروخ ويوم 30 صاروخين من نوع "كاتيوشا" أيضًا.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الصاروخية المجهولة تستهدف المطار، إلى جانب القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها وسط العاصمة.