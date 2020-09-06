الزراعة تكشف تفاصيل مضاعفة التمويل للمشروع القومي للبتلو

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كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة تمويل مشروع البتلو بما يزيد عن 2 مليار جنيه.



وقال سليمان في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " منع ذبح رؤوس البتلو هيوفر للدولة ما يزيد عن 250 كيلو بعدما كانت تعطي 30 كيلو فقط".



وأضاف "تكلفة هذا المشروع يصل إلى 2 مليار و624 مليون جنيه بعدد رؤوس 183 ألف رأس لو سمح بذبحها كانت هتعطي خمس آلاف طن، ولكن بعد تسمينها سيصل حجم الاستفادة منها إلى 45 ألف طن".



وأشار قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة،إلى أن هذا المشرع سيعود بالنفع على 13 ألف مستفيد، مؤكدًا أن هناك تنسيق مع عدد من الجهات لدعم هذا المشروع.



وفي سياق متصل قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وتناول الاجتماع متابعة تطورات "المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.



واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق ارقي المعايير واحدث الاجهزة، موجهًا سيادته بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة في إطار منظومة التغذية المدرسية.



كما تم استعراض آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.