لأول مرة.. اعرف شهادة مبارك في قضية المبيدات المسرطنة (فيديو)

كشف المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قضية المبيدات المسرطنة.





وقال "الليثي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه كان يقدم السياسة الزراعية للرئيس الأسبق مبارك في فبراير 2005، وسأله مبارك: "إيه هو موضوع المبيدات المسرطنة"، فشرح له كافة التفاصيل.





وأضاف، "مبارك قال الدكتور يوسف والي طيب ومحترم، ولكن هناك لصوص بيلعبوا من وراء ظهره".





وكان عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي اليوم، مشيرا إلى أن والي كان وزير الزراعة بمصر لمدة 16 عاما، وبعد 2011 تم توجيه اتهامات له لها علاقة بالمبيدات المسرطنة، ولكنه حصل على براءة في 2017.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك انقسام حول وفاة يوسف والي، حيث هناك طرف يراه مسئولا عن المبيدات المسرطنة، لافتا إلى أنه أجرى عدد من الحلقات في هذا الملف.





وأضاف أن الرئيس الأسبق مبارك اتصل به مرة الساعة السابعة صباحا بسبب إحدى الحلقات، معلقا: "كان دايما يسألني الساعة 7 الصبح انت نايم، وطلب أرقام الضيوف الذين ظهروا في الحلقة".متابعا: "لو حد عايز يعمل حاجة للبلد دي يقولنا هو إحنا جالنا في هذا الوقت مبيدات مسرطنة ولا لاء".





ولفت إلى أنه حتى الآن لا أحد يعرف هل بالفعل دخل مصر مبيدات مسرطنة في عهد الرئيس مبارك، مطالبا مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لاكتشاف الحقيقة، وتحديد هل دخل مصر مبيدات مسرطنة، معلقا: "يهمني أننا نعرف والموضوع مفيهوش احراج لأنه نظام ولى وأغلب رموزه توفوا".





وأكد المهندس محمود مجاهد زكي رزق أحد أبناء عائلة والي بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، بأن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة قد أوصاهم منذ أسبوع قبل وفاته، بقبول العزاء على المقابر فقط، دون أقامة اى سرادقات بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.





وأضاف مجاهد، بأن الدفنه ستكون فى الخامسة من مساء اليوم، بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم، حيث تم دفن والديه منذ سنوات بهذه المقابر.





وكان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، توفى فجر اليوم عن عمر يناهز ال 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم الى مثواه الاخير بمقابر الاسرة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم اليوم.





وولد يوسف والي عام 1931. وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.





بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.





وعام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة. بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004، أحيل والي وخلفه أحمد عبد المنعم الليثي.





وأصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.



