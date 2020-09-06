جنش يرتدي تيشيرت يحمل صورة مؤمن زكريا ويتمنى له الشفاء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تمنى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الشفاء العاجل لمؤمن زكريا لاعب الأهلي في ظل معاناته الصحية خلال الفترة الحالية.


وظهر جنش عقب المباراة مرتديا تيشيرت يحمل صورة مؤمن زكريا مؤكدا دعمه الكبير للاعب الذي سبق وأن زامله في الزمالك قبل سنوات.


وقدم جنش الشكر لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق بعد موافقته علي ارتداء تيشيرت يحمل صورة مؤمن زكريا.


وأوضح جنش عقب المباراة أن الزمالك استطاع تحقيق الفوز علي الطلائع بفضل الروح الجماعية للاعبين خلال فترات اللقاء.


وشدد جنش على ضرورة استمرار النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباريات دوري ابطال افريقيا.


وفاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما برأسية رائعة ساهمت في ابتعاد الابيض بفارق 6 نقاط عن بيراميدز.

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