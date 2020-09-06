الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة غدًا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الإثنين استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.  


كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش مساء اليوم الأحد بهدف دون رد  سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

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