محافظ الوادي الجديد: 70% نسبة التصالح في التعدي على الأراضي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن أن عدد مخالفات البناء في المحافظة لم يتجاوز 98 مخالفة فقط، وجارٍ التعامل معها وبحث أوضاع المواطنين وتنفيذ القانون، مضيفا: "هذا الرقم في محافظة تمثل نصف مساحة مصر يؤكد أن نحن في مجتمع شبه مثالي".

وأضاف "الزملوط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوادي الجديد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لم يتم وقف البناء بها وتم استثنائها من قبل قرار رئيس مجلس الوزراء في ذلك.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى أن المشكلة الكبرى كانت في التعديات على الأراضي، ولكن عقب المبادرات التي أطلقتها المحافظة، واستجابة المواطنين تم التصالح فيها بنسبة 70%، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاهتمام بالمواطن البسيط وتيسير الأمور في كافة الخدمات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا. 

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن. 

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.6%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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