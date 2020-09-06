أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة الفريق الليلة أمام طلائع الجيش.

 

وقال كارتيرون في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا للغاية وسعيد بالفوز رغم الإرهاق البدني للاعبين، والإجهاد الذي يتعرضوا له بسبب ضغط المباريات".

 

وأضاف: "الاصابات التي يتعرض لها اللاعبوت ليست عضلية، ولكنها بسبب الضغط في المباريات، مشيرًا إلى سبب اللعب ب 3 مدافعين في نهاية المباراة بسبب إعتماد المنافس على الكرة الطولية".

 

واختتم: "سنرى غدًا عقب الاجتماع مع باقي افراد الجهاز الفني واللاعبين،  من سيكون جاهزًا للقاء المقبل أمام سموحة".

 

وفاز الفارس الأبيض على طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه يوسف اوباما، في الجولة ال25 من الدوري المحلي، مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

 

ويحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

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كارتيرون الفجر الزمالك والطلائع الزمالك

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