في ليلة تألق فاتي.. إسبانيا تكتسح أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
سحقت اسبانيا ضيفتها اوكرانيا برباعية نظيفة بفضل براعة مهاجمها الشاب انسو فاتي الذي كان يخوض باكورة مبارياته الدولية اساسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري الامم الاوروبية الاحد.

وسجل سيرخيو راموس (3 من ركلة جزاء و29) وفاتي (32) وفيران توريس (84) اهداف اسبانيا التي تصدرت المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادلها خارج ملعبها مع المانيا 1-1 في الجولة الاولى علما ان الاخيرة تعادلت 1-1 مع سويسرا في المباراة الأخرى.

بات انسو فاتي اصغر لاعب يشارك اساسيا في احدى مباريات دوري الامم الاوروبية بعمر 17 عاما و311 يوما ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم مدافع ويلز اثيان امبادو اليوم الاحد ايضا خلال مباراة فريقه ضد بلغاريا بعمر 17 عاما و357 يوما.

وكان فاتي يخوض باكورة مبارياته الدولية اساسيا. واجرى مدرب اسبانيا لويس انريكه بعض التعديلات على تشكيلته التي انتزعت التعادل من المانيا نهاية الاسبوع الماضي فأشرك لاعب الوسط المدافع رودري بدلا من سيرجيو بوسكيتس وداني اولمو وجيرار مورينو بدلا من فيران توريس ورودريغو في خط المقدمة.

وفرض فاتي نفسه نجما للمباراة بلا منازع لا سيما في الشوط الاول لانه تسبب بركلة جزاء واضاف هدفا رائعا وشكل خطورة دائمة على مرمى اوكرانيا بفضل مراوغاته الرائعة.

وكانت بداية مباراة مثالية لكتيبة المدرب لويس انريكه لانها حصلت عل ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين لدى اعاقة فاتي داخل المنطقة فانبرى لها الاختصاصي سيرخيو راموس قائد لا روخا سددها على يمين الحارس اندري بياتوف الذي ارتمى على الجهة الصحيحة ولمس الكرة من دون ان يمنعها من دخول شباكه.

وكاد فاتي يضيف الهدف الثاني عندما سدد كرة اكروباتية ارتطمت بأحد مدافعي اوكرانيا وخرجت (26).

ونجح راموس في تسجيل الهدف الثاني بكرة رأسية لولبية من فوق الحارس الاوكراني (29). ورفع راموس رصيده الى 23 هدفا في صفوف منتخب اسبانيا وبات ثامن افضل هداف في تاريخه بالتساوي مع الاسطورة الفريدو دي سيفانو. اما الرقم القياسي فبحوزة دافيد فيا مع 59 هدفا.

وحسم فاتي المتألق النتيجة بنسبة كبيرة عندما تخطى مدافعا وسدد كرة ماكرة من مسجلا باكورة اهدافه الدولية خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وتهادت داخل الشباك (32). وبات فاتي بالتالي اصغر لاعب سنا يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الاسباني. اما الرقم القياسي السابق فكان في حوزة خوان اريزكوين الذي سجل ثلاثة اهداف في مرمى سويسرا بعمر 18 عاما و344 يوما في الاول من حزيران/يونيو عام 1925!.

وكان فاتي المولود في غينيا بيساو حصل على الجنسية الاسبانية في ايلول/سبتمبر عام 2019 ثم خاض ثلاث مباريات مع منتخب اسبانيا تحت 23 عاما، واستدعي الى صفوف المنتخب الاول في 20 اب/اغسطس الماضي وشارك احتياطيا في المباراة ضد المانيا الاسبوع الماضي في هذه البطولة.

وبقيت سيطرة اسبانيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكن من دون زخم كبير قبل ان يضيف توريس الهدف الرابع للمنتخب الاول مفتتحا رصيده الدولي ايضا قبل نهاية المباراة بست دقائق.

أخبار تهمك

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ربع ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

أسباب تأخر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى إيفرتون

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟