سلوفينيا تفوز على مولدوفا بهدف وحيد في دوري أمم أوروبا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
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انتزع المنتخب السلوفيني، بشكل مؤقت، صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا بفوزه على ضيفه منتخب مولدوفا 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من البطولة.

ويدين منتخب سلوفينيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه داميان بوهار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب اليوناني مع مضيفه منتخب كوسوفو، فيما وتوقف رصيد منتخب مولدوفا عن نقطة واحدة.

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