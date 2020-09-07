الحاجة بخيتة: الحمدلله صحتي في تحسن.. وعملت كل التحاليل (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الحاجة بخيتة، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها، بعد أن التقى بها في أحد جولاته التفقدية بالمشروعات القومية وطلبت علاجها على نفقة الدولة، إن صحتها في تحسن بعدما أجرت كل التحاليل والأشعة اللازمة، مشيرة إلى أنها من محافظة سوهاج من "البلينا،" وعمرها الآن 70 سنة، ولديها ولدين و3 بنات وأحفاد.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنها كانت تعمل في بيع المسامير والبنس، وأحد أبنائها كان يعمل مع نجار، ويساعدها منذ أن كان عمره 8 سنوات، مشيرة إلى أن زوجها متوفى منذ عام تقريبا.

وحول لقائها بالرئيس السيسي، قالت إنها ذهبت إلى مستشفى الزهراء لصرف علاج لها، والتقت الرئيس بمحض الصدفة، مضيفة: "وأنا راجعة قابلت حبيبي الرئيس السيسي".

وتابعت، أنها كانت عائدة في الطريق، وطلب حرس الرئيس من الناس أن يصعدوا على الرصيف لأن الرئيس سيمر، وأثناء صعودها على الرصيف انزلقت قدمها لأن حركتها بطيئة، ولكن الرئيس طلب من الحرس أن يأتوا له بها، قائلًا: "هاتوا لي الحاجة دي، مردفة: "أنا قولت يا لهوي.. عملت إيه عشان يقول هاتوا الحاجة دي".

واستكملت، أن الرئيس استمع لكل ما تريد، ووعدها بتنفيذ متطلباتها خاصة فيما يتعلق بعلاجها.

وأضافت الحاجة بخيتة: "بكيت بعد لقاء الرئيس، وقولت ليه أن ابني أيضًا مريض بالسرطان وطلبت منه أن يساعدنا في علاجه.. "أنا على أد عيشتي بعيش، وما بستلفش فلوس من حد لو كان إيه".

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