بسبب كورونا.. فرض حظر التجول الليلي في 40 بلدة إسرائيلية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن المصادقة على قرار فرض الإغلاق الليلي في 40 بلدة مصنفة باللون الأحمر، بدءا من غدا الإثنين.

وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل اعتبارا من الاثنين القادم على 40 مدينة وبلدة تم تصنيفها بـ"الحمراء" ابتداء من يوم الاثنين اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل القيود المفروضة "حظر التجمهرات التي تتعدى أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، وإغلاق المؤسسات التعليمية باستثناء رياض الأطفال والتعليم الخاص وتعزيز الإجراءات التي من شأنها إنفاذ القانون".

وأشارت الحكومة إلى أن سيسمح أيضا في إطار الإغلاق الليلي بالابتعاد عن المنزل حتى مسافة 500 متر أو وفقا لحالات خاصة سيتم نشرها في بيان وزارة الصحة.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية سبق وأن أعلنت صباح الأحد عن تسجيل 1349 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة حتى الآن 129349 إصابة، تعافى منها 102107 أشخاص.

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في إسرائيل حتى الآن إلى 1010 حالات وفاة.

ولا يزال في إسرائيل 445 مصابا بالفيروس التاجي في حالة خطرة، منهم 119 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتتصدر إسرائيل حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالنسبة لعدد السكان.

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