حسن مصطفى يكشف سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحفل قرعة مونديال 2021 (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إن سبب دعوته للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور حفل قرعة مونديال اليد 2021 لأنه صديق شخصي له ونموذج وقدوة يحتذى به.

وأضاف مصطفى، في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا أهلاوي، ولكني لعبت في النادي الزمالك أولًا، ودعيت الخطيب لأنه صديقي الشخصي مالوش علاقة بالنادي الأهلي، ولم أوجه دعوة لمرتضى منصور رئيس النادي الزمالك لأنه ليس صديقي".

وتابع: "لا علاقة لي بأي خلافات بين الخطيب ورئيس نادي الزمالك، وعلاقتي بالزمالك جيدة، ومن حقي توجيه الدعوات وفق لرؤيتي الشخصية".

وكان تقدم المستسار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود كهربا وآخرين.

وتضمن البلاغ قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك.

ويأتي هذا البلاغ استنادا إلى إثبات شهادة كل من الدكتورة شريفة الفار والكابتن أحمد عادل عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظية من المستسار مرتضى منصور أثناء جولتهم معه بالنادي.

وأكد البلاغ أن المثير فى الأمر أن المستشار قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابه استئناف القاهره والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام.

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