صحيفة: إحباط مؤامرة أمنية يقودها ضابطان ونواب بالكويت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني وصفته بـ"رفيع" عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي في البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر قوله إنه "أُلقي القبض أمس السبت، على ضابطين يشغلان أعمالاً حسّاسة".

وقالت الصحيفة، إن النيابة العامة باشرت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة "خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سَرِقا مستندات وتسجيلات سرّية، تتعلّق بالأمن القومي للكويت في عام 2019".

وأكد المصدر أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونواباً، ومتنفّذين، وسرّبا مستندات خطيرة جدّاً خارج الكويت، حيث تم رصد تواصلهما مع أطراف في لندن.

ونقلت "القبس" عن النائب رياض العدساني قوله: "ستنكشف حقائق؛ فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".

وأضاف العدساني: مَن كانوا يتكلّمون عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي وجه نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خطابا مهما للكويتيين أكد فيه أن محاربة الفساد "واجب شرعي"، وعقاب المخطئ على خلفية قضية التسريبات الأخيرة، والعدالة في العقاب "فليس هناك من هو فوق القانون" بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، والثقة في مؤسسات الدولة التي "لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض"، والعمل بروح الفريق الواحد بين "السلطتين التنفيذية والتشريعية".

كما شدد نائب أمير الكويت على الرفض القاطع والحازم لإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل، دعاعيا إلى الإسراع بالقضاء على "أشباح الفتن"،  الذين يقومون باسم "الحرية الزائفة" "بترويج افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت مؤخرا توقيف مدير عام جهاز أمن الدولة وضباط آخرين، على خلفية تسريب مقاطع فيديو تظهر ضباطا وهم يتجسسون على مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

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