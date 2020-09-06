التعادل الإيجابي يحسم موقعة ألمانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة منتخب ألمانيا مع مضيفتها سويسرا ، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جاكوب بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، بدوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف ألمانيا، إلكاي جوندوجان (14)، بينما تعادلت سويسرا عن طريق سيلفان فيدمير (58).

وبهذه النتيجة، رفعت ألمانيا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما حصدت سويسرا نقطتها الأولى، لتبقى في ذيل المجموعة.