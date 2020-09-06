7071 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت سلطات الصحة الفرنسية 7071 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، انخفاضاً من 8550 حالة يوم السبت و8975 يوم الجمعة.

والعدد المسجل يوم الجمعة هو أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة في فرنسا، وبلغ عدد من نُقلوا للمستشفى بسبب المرض خلال الأيام السبعة الماضية 1704 بينهم 288 في وحدات العناية المركزة.

وارتفع عدد من توفوا بكوفيد-19 في فرنسا بواقع ثلاث حالات إلى 30701. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 324777.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، إنه ينبغي على فرنسا توخي الحذر لأن عدداً أكبر من الناس سيُنقل إلى وحدات العناية المركزة خلال الأسبوعين القادمين في ضوء زيادة عدد حالات العدوى خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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