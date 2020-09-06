الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سوسة





أعربت دولة الجزائر، عن إدانتها بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأحد دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة سوسة.





ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "تجدد الجزائر تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبداً من النيل من عزيمتها، شعباً وحكومة، في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".





وأضاف "تؤكد الجزائر عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها".





هذا وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، في هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.





ويعيد كل اعتداء البلاد إلى ذكرى سلسلة اعتداءات انتحارية نُفّذت قبل انتفاضة العام 2011. وشهدت مدينة سوسة خصوصاً اعتداء إرهابيا دامياً عام 2015.





وقال المتحدث حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.





وأضاف أن "واحداً منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".





وأوضح الجبالي، أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيراً إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار". وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.





ووقع الهجوم وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية، وفق الحرس الوطني.



