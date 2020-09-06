بنى سويف: نتواصل مع اللجنة الطبية لمتابعة مصابي الفريق

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قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف، متصدر المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني، عودة الفريق الكروى لاستئناف تدريباته اليومية، الثلاثاء وذلك عقب حصول لاعبي الفريق على راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد انتهاء معسكر الفريق والذى أقيم بالإسكندرية .



وكان بنى سويف قد لعب مباريات ودية خلال المعسكر السكندرى حيث فاز على نظيره بتروجيت بهدف نظيف وتعادل سلبيا أمام مصر المقاصة وتعادل مع سبورتنج بنتيجة ٣/٣ وفاز على برباعية مقابل هدف .



على جانب آخر يكثف الجهاز الفنى والطبي للفريق متابعة ملف ظهور الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب الإصابات الرياضية الأخرى لبعض اللاعبين .



وقال محمد الواضح ، عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف أنه يتم التواصل الدائم مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرى لمتابعة ملف ظهور حالتين إيجابي لفيروس كورونا بصفوف الفريق .



وتابع بقوله : ننتظر تحركات اللجنة الطبية تجاه الأمر وإمكانية عمل مسحات جديدة لجميع صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية فى هذا الأمر .



واختتم تصريحاته أن الفريق يعود بتركيز كبير التدريبات عصر الثلاثاء للاستعداد للجولات المتبقية من عمر المسابقة .



ومن المتوقع قيام حسن موسي المدير الفنى للفريق بتصعيد بعض لاعبي قطاع الناشئين وذلك بهدف تعويض بعض الغيابات .



وكان مسوؤلى النادى السويفى عن ظهور حالتين بصفوف الفريق عقب ظهور نتائج التحاليل والمسحة الأخيرة التى أجريت للفريق بمعسكره بالإسكندرية .



وخاض الفريق السويفى بقيادة مديره الفنى حسن موسي العديد من المباريات الودية وذلك بهدف الاطمئنان على لمواجهه النقص العددى الذى ضرب الفريق فى وقت حساس .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما واسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة .



ويحتل بنى سويف المركز الاول بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، ويتبقي له 5 جولات متبقية من عمر المسابقة أمام فرق ديروط والفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الاهلى وطهطا .

