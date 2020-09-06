فايلر يُعيد على معلول لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:41 م
على معلول
على معلول
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول المقبلة أمام حرس الحدود، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


علي معلول يعود أمام حرس الحدود
يعود الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد ، الإثنين،ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.


وكان علي معلول قد تغيب عن لقاء دجلة الأخير ا?ول أمس للإيقاف، حيث شارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء الماضي الذي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.


من جانبه استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة معلول لتشكيل الأهلي في مباراة الحدود.

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