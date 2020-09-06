أسباب تأخر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى إيفرتون

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد سببين وراء تأخر إنتقال الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني إلى إيفرتون في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه هناك سببين وراء تأخر الإعلان عن صفقة انتقال رودريجيز إلى إيفرتون، السبب الأول هو أنه ما زالت توجد بعض التفاصيل التي لم يتم الإتفاق عليها.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب الثاني هو رغبة إيفرتون في تجهيز تقديم يليق بصفقة خيمس رودريجيز ملمحة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الأيام المقبلة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النم الكولومبي متواجد منذ أيام في إنجلترا كما أنه اجتمع مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون في أحد المطاعم ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن إيفرتون مبلغ يتراوح مابين 20 إلى 30 مليون يورو علمًا بأن رودريجيز ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2021.

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