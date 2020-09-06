روسيا تفوز على المجر بثلاثية بدوري الأمم الأوروبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:37 م
روسيا تفوز على المجر
روسيا تفوز على المجر
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واصل المنتخب الروسي انطلاقته الجيدة في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية ، عقب فوزه المثير 3 / 2 على مضيفه منتخب المجر اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة.

وعزز المنتخب الروسي صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن كان قد فاز 3 / 1 على ضيفه منتخب صربيا في الجولة الأولى، في حين تجمد رصيد منتخب المجر عند ثلاث نقاط، بفوزه 1 / صفر على مضيفه منتخب تركيا في الجولة الافتتاحية.

وافتتح أنتون ميرانشوك التسجيل للمنتخب الروسي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميلاه ماجوميد أوزدوييف وماريو فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و46.

واستغل المنتخب المجري حالة الهدوء التي طغت على أداء لاعبي منتخب روسيا، حيث قلص رونالد شالاي الفارق بتسجيله الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، فيما تكفل نيمانيا نيكوليتش بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 71.

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