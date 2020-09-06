ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ليلى علوي، عدد من الصور أثناء قضاءها الإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" تعليقا على الصور قائله: " والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر فيلمها "التاريخ السري لكوثر" وهو بطولة زينة وهو تأليف وإخراج محمد أمين.
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية
ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية

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