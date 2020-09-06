كشف وعلاج بالمجان لـ 833 حالة مرضية ببني سويف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم كشف التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بعزبه خليل نصر مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

حيث قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايــدي محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة وكـلا من: الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بتنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم مركز أهناسيا يومي السبت والأحد مكونة من ٦ عيادات في تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والجلدية).

وتم الكشف (بالمجان) على ٨٣٣ مريض –معمل دم ٢٦ - معمل طفيليات ٢٣ - حالات الأشعة ٩ - عدد ١٨ نفقة دولة - موجات فوق صوتية ٢٧، شملت القافلة تثقيف صحي ١٠٠ مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٦٢ مواطن.

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