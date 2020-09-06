التليفونات يواجه الالمونيوم والفيوم استعدادا لعودة المظاليم

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يواجه الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف، بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته، نظيره الالمونيوم، عصر الاثنين بمباراة ودية بملعب منتجع الآسيوطي، وذلك لتجهيز صفوف الفريق .



ويخوض الفريقان المباراة بهدف تجهيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، استعدادا لعودة مسابقة القسم الثانى والمقرر عودتها 20 سبتمبر الجارى .



كما قرر مسوؤلى التليفونات الاتفاق على إقامة مباراتين وديتان أمام الفيوم الاربعاء القادم، وسمسطا الرياضى أحد أندية القسم الثالث .



وكان التليفونات قد لعب مباراتين وديتين أمام بوش الرياضى وانتهت بفوز التليفونات برباعية مقابل هدف فيما خسر أمام الترسانة بنتيجة ١/٢ .



وأعلن مسوؤلى التليفونات عن سلبية المسحات الطبية الأخيرة والتى أجريت لصفوف لاعبي الفريق الجمعه الماضية ، وسط استمرار سعى مسوؤلى الفريق البحث عن مستثمر لرعاية الفريق الكروى وقطاع مرة القدم بالفترة القادمة .



ويتبقى للتليفونات مواجهات قوية أمام سوهاج الرياضى والمقرر إقامتها بملعب استاد سوهاج يوم 20 سبتمبر القادم و المنيا و بترول اسيوط وبنى سويف ثم الإعلاميين .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا وعلى بدر وحمدى فاروق مدربين و ابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان علاج طبيعي وإصابات ملاعب وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد مشرفا على الكرة .



ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السادس بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة .