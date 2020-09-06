قامات ماسبيرو.. من الرواد الأوائل بالتليفزيون المصري.. ما لا تعرفه عن هند أبو السعود

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قامات ماسبيرو اليوم عن قامة كبيرة وهي الإعلامية الكبيرة هند أبو السعود، من الرواد الأوائل بالتليفزيون المصري.



كان والدها يعمل مهندسًا، ويعيش في السويس، لم تقبلها المدارس في السويس لصغر سنها، فاقترحت والدتها إلحاقها بالمدرسة بالقاهرة.



عاشت في بيت جدها في القاهرة، وتربت معه، وكانت تعود في الإجازة إلى بيت والدها في السويس.



كانت تعيش في الحي الغربي في السويس قبل عام 1956، وكان يسكنه الإنجليز والإيطاليون في ذلك الوقت.



كان والدها يشجعها على القراءة والثقافة منذ صغرها، أما والدتها فكانت تحاول جذبها إلى المطبخ.



التحقت بمدرسة الحلمية الابتدائية ثم الثانوية، وكانت الثانوية العامة في ذلك الوقت 5 سنوات للأولاد، والبنات 6 سنوات، وحين تم تعيين طه حسين، عميد الأدب العربي، وزيرًا للمعارف- التعليم حاليًا- قرر مساواة البنات بالأولاد، فأخذاها في 5 سنوات ودخلت الجامعة أصغر من أبناء جيلها.



تخرجت من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، كانت تنوي العمل في الصحافة، بسبب عدم وجود ما يسمى مذيعة في التليفزيون في ذلك الوقت.



كانت تتدرب في وكالات الأنباءعلى العمل بالصحافة، ثم بدأت عملها الفعلي كمحررة في وكالة أنباء الشرق الأوسط.



تركت الوكالة، بسبب مضايقات محسن محمد، الذي تزوجها فيما بعد، عملت فيما بعد بوكالة أجنبية اسمها "i. n. s"، ثم تركتها بعد فترة ولم تجد أمامها سوى الجلوس في المنزل.



بدأت اختبارات التليفزيون المصري في ذلك الوقت، التحقت بالتليفزيون المصري، في قسم الأخبار، وتعلمت على يد سعد لبيب.



حين بدأت العمل في التليفزيون كان راتبها 14 جنيهًا، وكان يطغى عليه الطابع الإخباري فقط.



عملت في التليفزيون كمساعد مخرج للنشرة، أصبحت فيما بعد مخرجة، وكانت أول مخرجة لنشرات الأخبار في التليفزيون المصري.



بدأت عملها كمذيعة بعدما عرضت عليها الإعلامية همت مصطفى الأمر، وقالت لها: "ليه متذيعيش النشرة؟"، فقالت: "معرفش"، فعرضت همت مصطفى وسميرة الكيلاني عليها دخول اختبار، وبالفعل دخلت ونجحت، وعملت في قطاع الأخبار.



تحولت إلى مذيعة منوعات، وقدمت أشهر برنامج منوعات في التليفزيون بعنوان "جولة الكاميرا"، في فترة الثمانينيات.



يُعد برنامج "جولة الكاميرا" أشهر برامجها، والذي كانت تقدمه مساء كل أحد على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري، كان يذاع في حقبة الثمانينات من القرن الماضي وبدأ تحديدا في العام 1986 وكان يتضمن مشاهد من كافة بقاع الكرة الأرضية وما يحدث فيها.



صاحب فكرة برنامج "جولة الكاميرا" كان زوجها، واقترح عليها أن تكون الفقرات قصيرة، واقترحت الفكرة على سعد لبيب، فطلب حلقة تجريبية، فقدمت حلقة في 45 دقيقة، وبها 15 أو 20 فقرة.



اختارت يوم الأحد من كل أسبوع لعرض البرنامج، بسبب شكاوي أصحاب المحلات من عدم مشاهدتهم البرنامج لأن إجازتهم يوم الأحد فقط، وجاءتها خطابات تطلب عرض البرنامج يوم الأحد فلبت الطلب.



تولت عدة وظائف قيادية من مراقب منوعات إلى رئيس قسم المنوعات ورئيس القناة الأولى وأخيرا نائب رئيس التليفزيون، ثم لم تظهر مرة أخرى بعد ذلك بسبب حجابها.



استمر برنامج "جولة الكاميرا"، إلى أن ارتدت الحجاب وبعدها توقف لأن التليفزيون كان لا يقبل بعمل مذيعات محجبات فى وقتها.



تزوجت من الكاتب الراحل محسن محمد، وانجبت منه الإعلامية ميرفت محسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للأخبار ورئيس قناة النيل الدولية الأسبق.



قابلت زوجها أثناء عملها في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقالت إنه كان يضايقها كثيرًا، لكنها فهمت فيما بعد إنه كان اهتمامًا.



قالت إن محسن محمد كان يتابعها ويهتم بها، وظل متابعًا لها وعلى اتصال بها حتى بعدما تركت عملها بالوكالة، أكدت أن زواجها من محسن محمد لم يكن ناتجًا عن قصة حب، قائلة في حوار لها: "ماما كانت خانقاني في البيت، ترفض خروجي وأنا أريد الانطلاق والعمل، فوجدت أن الزواج فرصة للخروج من قيد أمي".



قالت إن الزواج لم يكن قيدًا عليها، خاصة أن زوجها ساعدها كثيرًا، ووقف بجوارها لأنه مثقف ويعمل في نفس المجال، ما جعل ذلك إضافة لها، وجدت في زوجها الزوج والحبيب والزميل وكل شيء.



وشاركت الإعلامية الراحلة بالتمثيل في فيلمين هما فيلم "مين يقدر على عزيزة" عام 1975، بطولة حسين فهمى وسعيد صالح وسهير رمزي، من إخراج أحمد فؤاد، وفيلم "كان وكان وكان"، عام 1977، بطولة فؤاد المهندس، وناهد شريف، ومن إخراج عباس حلمي.



رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة هند أبو السعود، في 29 سبتمبر 2015، وتركت أثرًا كبيرًا فى نفوس أصدقائها من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.





