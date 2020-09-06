درة تدين حادث مقتل رجل الأمن بتونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 م
درة
درة
مي مرسي
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شاركت الفنانة درة، علم تونس وذلك تضامنا مع حادث طعن رجل أمن بتونس وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن أحد رجال الأمن بتونس تعرض، لطعن من أحد الرجال وذلك على يد إرهابيين مما أدى إلى وفاته.

وأكد الحرس الوطني أنه تم القضاء على ثلاث إرهابيين عقب حادث الطعن في مدينة سوسة بتونس،وتم القبض على مشتبه به في هذه العملية.

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