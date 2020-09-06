فلامنجو يقفز إلى الوصافة الدوري البرازيلي مؤقتاً

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
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حقق فلامنجو تحت قيادة الإسباني دومينيك تورينت، الانتصار الثالث على التوالي في الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه فورتاليزا 2-1 في انطلاقة الجولة الثامنة من المسابقة، ليصعد مؤقتاً لوصافة الترتيب.


وافتتح فلامنغو التسجيل عبر إيفرتون ريبيرو بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة، لكن فورتاليزا أدرك التعادل (ق14) بفضل جونينيو، إلا أن صاحب الأرض عاد ليتقدم مجدداً بفضل غابرييل باربوسا الذي سجل الهدف الثاني لفريقه (ق87).


وبهذا الفوز، رفع فلامنغو رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الترتيب بفارق نقطتين خلف إنترناسيونال المتصدر والذي سيستقبل باهيا الأحد، ضمن منافسات نفس الجولة.


وبالتعادل 2-2 انتهت مواجهة كورينثيانز أمام ضيفه بوتافوغو، ليصبح رصيد صاحب الأرض 9 نقاط في المرتبة العاشرة، متقدماً بنقطة واحدة عن الخصم الذي يحتل المركز الـ13.


من جانبه، فاز سانتوس على مضيفه سيارا بهدف نظيف من توقيع فيليبي جوناتان (ق9) في مباراة حافلة بالبطاقات الحمراء، حيث تم طرد لاعبين اثنين من كل فريق في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.


وبفوزه، رفع سانتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، مقابل 10 لسيارا في المرتبة الثامنة.

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