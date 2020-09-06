تفاصيل واقعة غرق طفل بنادي الزمالك
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:27 م
الفجر الرياضي
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تعرض طفل صغير
داخل نادي الزمالك، يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، للغرق بأحد حمامات السباحة الموجودة
داخل مقر نادي الزمالك.
و انتقل رجال المباحث
للنادي الزمالك بعد تلقي بلاغ بوفاة طفل غرقا في أحد حمامات السباحة بالنادي.
وتبين وجود جثة
طفل لقي مصرعه غرقًا ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة
التحقيقات.
وأمرت النيابة
الكلية بشمال الجيزة بحجز منقذ بنادي الزمالك، 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية،
كما تستمع النيابة لعدد من شهود العيان.