الأرصاد الجوية تُعلن موعد انتهاء موجة الأمطار الغزيرة والسيول على سيناء

طقس الإثنين نهارًا



طقس الإثنين ليلًا



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الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وقالت إيمان في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن ما تشهده سيناء متوقعًا في مثل هذا التوقيت وتم إصدار تقارير تحذيرية بهذا الخصوص لكافة الجهات المختصة.وأشارت إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة على منطقة كاترين بدأت يوم الاثنين الماضي واستمرت أمس واليوم على مناطق عدة، مشيرة إلى أن تجمع مياه الأمطار فوق المرتفعات يتسبب في حدوث السيول.وأوضحت أن هذه الأمطار طبيعية مع انتهاء فصل الصيف والدخول لفصل الخريف باعتباره فصل التغيرات المناخية والأمطار الرعدية والسيول، متوقعة انتهاء هذه الموجة من الأمطار بداية من بعد غدٍ الثلاثاء.اقرأ أيضًا..نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.