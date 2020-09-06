"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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وصلت الفنانة منة فضالي، منذ قليل لحضور عرض مسرحية "سيد درويش" بمسرح البالون واستقبلتها الفنانة لقاء سويدان في قاعة كبار الزوار.

و تواجد "الفجر الفني" برفقتهم وحرصت علي إهدائها بوكيه ورد وتواجدت منة فضالي برفقة والدتها.

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي. .
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"
"الفجر الفني" مع منة فضالي ولقاء سويدان في كواليس "سيد درويش"

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