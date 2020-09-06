كفرالشيخ تشهد تسليم شعلة أولمبياد "الطفل المصري"

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شهدت مدينة كفر الشيخ، تسليم شعلة اولمبياد الطفل المصري النسخة الثانيه، لبطل الجمهورية فى ألعاب القوى، الطليع عماد عبد السلام،على موسيقى السلام الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر التصفيات حتى 21 سبتمبر الجاري.



وأعرب محروس، عن سعادته بعودة منافسات أولمبياد الطفل المصري التي يحقق فيها طلائع كفر الشيخ المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية نظرا لتفوقهم وظهورهم بالمستوى اللائق بجميع اللعبات متمنيا لهم دوام التوفيق، هذا وقد شهد الحفل عروض لبعض الالعاب المشاركة بالأولمبياد وسط أجواء احتفالية رائعة.



تحركت الفرق المشاركة من الطلائع الابطال من أمام الصالة المغطاة يصاحبهم حاملي الأعلام مرورا بمسجد الاستاد حتى مقر المديرية بحى الزهور بالتنسيق مع قوات الأمن إيذانا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري والتي تبدأ في 10 9 حتى 21 9 للعام الحالي.



وأشرف وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الإعداد لاحتفال مراسم تسليم شعلة اولمبياد الطفل المصري، عبد المنعم الكنانى،وكيل المديرية للشباب،ومحمد اللقاني، مدير ادارة الطلائع، وفريق عمل متكامل من إدارة التنمية الرياضية، الأداء الرياضي والمكتب الفنى،



جدير بالذكر أن أشهر اللعبات في منافسات أولمبياد الطفل المصري أما ألعاب جماعية مثل "القدم الخماسى – كرة سلة. – كرة طائرة –كرة يد"، أو الألعاب الفردية مثل الفردية – ألعاب القوى "١٠٠ متر عدو – وثب طويل – دفع جُلة" “بنين وبنات” تنس طاولة“بنين وبنات”،كاراتيه (كاتا) “بنين وبنات – تايكوندو "كروجي “

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.