الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب النادي الاهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشفت تقارير صحفية، إن إدارة مصر المقاصة لن تمانع من رحيل محمد إبراهيم في حال وصول عرض جيد للاعب.


وتتمنى إدارة مصر المقاصة غلق باب التفاوض حاليًا، في ظل المستوى اللافت الذي يقدمه محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية.


وفتح النادي الأهلي ونظيره بيراميدز مفاوضات رسمية مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم، ولن يمانع الفريق الفيومي من رحيل اللاعب في حال وصول عرض جيد.


يذكر أن عقد محمد إبراهيم لا يتواجد به أي شروط جزاي?ية، ولا أي نسبة إعادة بيع لنادي الزمالك في حالة نجاح مفاوضات رحيله مع أي فريق اخر.

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