أوكرانية مطالبة بحضانة أولادها: "عايزة السيسي يساعدني ويرجع أولادي لحضني" (فيديو)

















هذا وناشد الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، خلال تصرحيات إعلامية سابقة، الدولة المصرية بالعمل بالنظام الأمريكي لحماية الطفل عن طريق سحب الحضانة من الاب والأم الغير المؤهلين لتربيته، مؤكدًا على أن الطفل ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها لأنهم سيرسمون خارطة مصر في المستقبل مؤكدا أن كل الحوادث الأخيرة بالنسبة للأطفال سببها عدم تأهيل الأبوين للتربية



وأضاف "عطا الله"،أن عدم تحديد سن الحضانة للطفل أفضل له، مشيرًا إلى أن ترجع تحديد الحضانة الي لجان التسوية عن طريق المتابعة المستمرة للطفل، علي أن تكون لجان التسوية تضم طبيب نفسي واخصائي اجتماعي ومستشار قانوني. ولا ينبغي أن يقتصر عمل هذه اللجنة علي إجراء روتيني كما هو موجود حاليا.

قالت نادية سير جييفنا، أوكرانية تطالب بحضانة أطفالها، إنها منذ أكثر من عام لا تعرف أماكن أولادها، مشيرة إلى أنها زوجها لا يرد على هاتفها، وغير قادرة على التواصل معه.وتابعت "جييفنا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد،: "أنا أم وعايزة ولادي، أنا عايز وزير الداخلية والرييس عبد الفتاح السيسي يساعدني ويرجع ولادي لحضني، ولادي وحشني جدًا"