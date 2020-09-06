تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في كفرالشيخ

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أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز ومدن المحافظة، بدء من الغد، مؤكدًا أنه وجه بحسن استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم التيسيرات لهم.



قال اللواء جمال نورالدين، أن استخراج البطاقات يتطلب إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو إحدى الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.



وأضاف نورالدين، أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044، مؤكدا أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 805 بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة حريصة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري، لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، تمهيدًا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.