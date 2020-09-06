مصرع صاحب مطعم على يد مدرس ونجله في المنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
لقي صاحب مطعم بقرية تنوف بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا مصرعة على يد مدرس ونجلة حيث قاما بقتلة بسلاح ابيض عقب وقوع مشاجرة بينهم سبب خلافات الجيرة.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.


وعلي الفور،انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ حيث تبين مقتل م.د 30 سنة صاحب مطعم على يد س.ع 55 سنة مدرس ونجلة أحمد 20 سنة طالب وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

أخبار تهمك

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 5 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ ساعة الا ربع

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و نصف

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بجلسة الخمس دقائق.. كهربا لـ"عبدالحفيظ" عن فيديو المشاجرة: قبل دخولي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 م

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟