مصرع صاحب مطعم على يد مدرس ونجله في المنيا

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لقي صاحب مطعم بقرية تنوف بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا مصرعة على يد مدرس ونجلة حيث قاما بقتلة بسلاح ابيض عقب وقوع مشاجرة بينهم سبب خلافات الجيرة.



كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.





وعلي الفور،انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ حيث تبين مقتل م.د 30 سنة صاحب مطعم على يد س.ع 55 سنة مدرس ونجلة أحمد 20 سنة طالب وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

