جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني أعرب في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام لأول مرة عن رغبته في الرحيل عن صفوف الملكي.


وأفادت الإعلامية آرانشا رودريجيز بأن إدارة ريال مدريد متفاجأة من تصريحات جاريث بيل الأخيرة، حيث أن النجم الويلزي أعرب عن رغبته في الرحيل لأول مرة منذ إنضمامه للفريق.


وأوضحت الإعلامية آرانشا رودريجيز أنه يتعين على مسئولي ريال مدريد الإنتظار فيما إذا كان سيرحل النجم الويلزي في الصيف الحالي أم لا خاصة أن النادي الملكي لم يتلقى أي عروض حتى الآن لضم جاريث بيل البالغ من العمر 31 عامًا.


وأشارت الإعلامية آرانشا رودريجيز إلى أن عقد جاريث بيل ينتهي مع ريال مدريد في 2022 وكان وكيل أعمال النجم الويلزي قد أكد في أكثر من مناسبة على أن جاريث بيل يرغب في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.

أخبار تهمك

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بجلسة الخمس دقائق.. كهربا لـ"عبدالحفيظ" عن فيديو المشاجرة: قبل دخولي الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ 40 دقيقة

سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 11 ساعة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 8 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ 33 دقيقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 م

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟