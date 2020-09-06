وزيرة التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن (فيديو)

Advertisements

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأهالينا في الريف لذلك أطلق مبادرة لتحسين جودة الحياة في ألف تجمع ريفي.



وتابعت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن المبادرة تواجه الفقر بكافة أبعاده لتحسين معيشة المواطن.



وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن، مشيرة إلى هناك مشاركة من المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث ستستغرق المبادرة من 3 إلى 4 سنوات.



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.



وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات هذه المبادرة الوطنية الهامة، لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، لافتأً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق هذه المبادرة بهدف توفير “حياة كريمة” للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وأن الدولة عازمة على استكمال مراحلها المتلاحقة، وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد.



وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان الاجتماع شهد استعراض الأهداف الإستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” وعلى رأسها تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، وذلك عبر 4 محاور، تتضمن: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، من مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، والكهرباء، وكذلك رفع كفاءة خدمات التنمية البشرية، في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، عبر تقديم القروض الميسرة، وتنفيذ برامج التدريب، والتوسع في المنافذ الاستهلاكية ومبادرات ريادة الأعمال لتحسين معيشة الشباب، ذلك فضلًا عن رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا عبر برنامج سكن كريم، والعديد من التدخلات في الخدمات الصحية والاجتماعية.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع من وتيرة تنفيذ أهداف المبادرة في التجمعات الريفية المستهدفة على مستوى الجمهورية، فقد تم وضع خطة بمعدلات زمنية استهدفت المرحلة الأولى 20192020 عدد 143 تجمعًا، موزعة على 11 محافظة، بينها 6 من محافظات الصعيد، يتم استكمال المشروعات بها حاليًا، بإجمالي استثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه، ويستفيد من مخرجات ومشروعات هذه المرحلة 1.81 مليون مواطن.

