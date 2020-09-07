حسن مصطفى يعلق على طلب مبارك تسهيل فوز فرنسا على مصر (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما نشر مؤخرًا على لسانه بأن الرئيس الراحل حسني مبارك طلب منه عام 2001 تسهيل فوز فرنسا على مصر في المباراة نصف النهائية، قائلًا: "أنا حزين إني أسمع حاجة زي كده، وكلامي تم تحويره واجتزائه من موضعه".

وقال مصطفى، في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد: "عندما كنت في بطولة العالم في فرنسا عام 2001، وكانت مصر تلعب ضد فرنسا في المباراة قبل النهائية، وخسرنا المباراة بفارق هدف أو هدفين وفرنسا فازت علينا بشق الأنفس، دار بيني وبين جاك شيراك رئيس فرنسا آنذاك حوارًا".

وأضاف: "شيراك قالي على فكرة أنا عارف أن أنت مصري وكنت حاسس أننا مش هنكسبوا، متزعلش أنا صاحب مصر والمصريين وأعرف الرئيس مبارك منذ أن كان نائبًا للرئيس السادات، قولتله يبقى علشان كده الرئيس مبارك كلمني وقالي سيب المباراة، دي كانت دعابة مني والرئيس مبارك لم يكلمني ولم يطلب مني أي حاجة، ولما رجعت حكيتله وقعدنا نضحك، وكنت بحكيها لأولادي في كرة اليد علشان أحفزهم قبل البطولة ولكن تم تحوير كلامي".

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