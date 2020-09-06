مهرجان تون الموسيقي يشهد 12 حفلة في شارع المعز





يشهد مركز الربع الثقافي بشارع المعز انطلاق فعاليات مهرجان تون الموسيقي، وذلك مساء الأربعاء المقبل.













ويحتضن المهرجان الأول لموسيقى "الأندرجراوند" في منطقة المعز 12 حفلة موسيقية على مدار 9 أيام، تضم توليفة من أبرز التجارب الغنائية والموسيقية في مجال "الموسيقى البديلة"، بمشاركة "كوكب" و"كاريزما باند" وفرقة "كوحيتي" وفرقة "تركيبة"، بجانب مشروع روح وفرقة درجي ومشروع صبري مكين وفرقة "جاز تون" وفرقة "راي نا" وفرقة "اوسكاريزما".













كما يشهد المهرجان ليلة صوفية خاصة لفرقة الحضرة للإنشاد الديني في ثاني أيامه، بينما تفتتح فعاليات المهرجان بحفل موسيقي كلاسيكي على طريقة فرقة the Sinatras، في حين يسدل الستار على المهرجان يوم 19 سبتمبر بحفل طربي للفنان علي الألفي.











