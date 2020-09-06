وكيل فورد يكشف عن اسعار تريند بلس القياسية "ايكو"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:50 م
ايكو
ايكو
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وكيل فورد يكشف عن اسعار تريند بلس القياسية "ايكو"

أعلنت شركة “أوتو جميل” الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عن أسعار موديل 2020 من أيقونة ايكو سبورت الصغيرة ذات الدفع الرباعي.


إيكو سبورت

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي ، ستتوفر عائلة فورد إيكو سبورت في فئتين من التجهيزات ، فئة تريند بلس القياسية بسعر 325 ألف جنيه ، وفئة سبورت بلس الأعلى تجهيزا بسعر 370 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المصرية من إيكو سبورت على أذرع ذات محرك صغير سعة 1.0 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 123 حصان ، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة في 11.6 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط ​​استهلاك الوقود 5.8 كم / 100 كم.

إيكو سبورت

يبلغ الطول الإجمالي لسيارة EcoSport الجديدة 4.096 ملم ، وعرضها 1.765 ملم ، وارتفاعها 1.653 ملم ، وخلوص أرضي يبلغ 190 ملم ؛ سعة التخزين الخلفية “للكيس” 310 لتر مكعب. تقف على عجلات رياضية مقاس 16 بوصة.

تمتلك Ford Ecosport عددًا كبيرًا من ميزات الأمان ، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ESC ، التوجيه المعزز ، EPAS ، الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلى الستائر الجانبية ، مثبت السرعة.

إيكو سبورت

كما تتميز السيارة بباقة من وسائل الترفيه والاكسسوارات أبرزها نظام ستيريو FM / A الذي يأتي مع مشغل أقراص مضغوطة قادر على تشغيل ملفات MP3 مرتبطة بـ 6 مكبرات صوت واتصال بلوتوث لاسلكي ومخرج USB وكمبيوتر للرحلات ومكيف هواء يدوي، ضغط نظام مراقبة الإطارات.

كما تم تجهيز السيارة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف، ومرايا ضم كهربائية، ومساحات للمطر، ونظام ملاحة GPS، وحساسات ركن خلفية.

وكيل فورد يكشف عن اسعار تريند بلس القياسية "ايكو"

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